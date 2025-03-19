İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 19. gününe özel iftar menüsü!

İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 19. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 19. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

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AŞÇIBAŞI ÇORBASI

Malzemeler:

200 gram kuzu eti (tercihen kuzu incik)

1 adet soğan

1 adet havuç

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı et suyu (veya tavuk suyu)

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı krema (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı limon suyu

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1 tutam nane (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak, kuzu etini küçük parçalar halinde doğrayın ve tencerede haşlayın.

2. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, doğranmış soğanı ve havucu ekleyin ve soteleyin.

3. Unu ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurun.

4. Ardından et suyunu yavaşça ilave edin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

5. Çorbaya haşlanmış kuzu etini de ekleyin ve 20-25 dakika pişirin.

6. Çorbanın içinde bulunan et parçalarını çıkarın ve bir çatal ile didikleyin.

7. Etleri tekrar çorbaya ekleyin, sütü ve kremayı da ekleyip karıştırın.

8. Tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ekleyin. Çorbanın kıvamı yoğun olursa, biraz daha et suyu ekleyebilirsiniz.

9. Son olarak, isteğe göre üzerine nane serpip sıcak servis yapın.

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SARAY KÖFTESİ

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 su bardağı galeta unu

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yumurta

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Yapılışı:

1. Öncelikle, kıymayı bir kaba alın, içine galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta ve sütü ekleyin.

2. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu da ekleyip iyice yoğurun.

3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

4. Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Köfteleri dikkatlice tavaya koyun ve her tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

5. Kızaran köfteleri bir kenara alın. 6. Aynı tavaya suyu ekleyin ve köftelerin üzerine dökün. Suyu çekene kadar pişirin. 7. Saray köftesi sıcak servis yapılır. Yanında pilav ile servis edebilirsiniz. REKLAM SADABAT PİLAVI Malzemeler: 2 su bardağı pirinç 3 su bardağı et suyu 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet soğan 1 çay bardağı badem (isteğe bağlı) 1 çay bardağı kuş üzümü Tuz, karabiber 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı) Yapılışı: 1. İlk olarak, pirinci sıcak suda 15-20 dakika kadar bekletin, sonra nişastasını salması için suyu süzün. 2. Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. 3. Bademleri ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından kuş üzümlerini ekleyin. 4. Pirinci ekleyin ve 2-3 dakika karıştırarak kavurun. 5. Et suyunu ekleyin ve pilavın üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Tarçın kullanacaksanız şimdi ekleyebilirsiniz. 6. Pilav kaynadıktan sonra kısık ateşte kapağını kapatın ve pilavın demlenmesini sağlayın (yaklaşık 20 dakika). REKLAM 7. Pilav demlendikten sonra karıştırıp sıcak servis edin. ŞAKŞUKA Malzemeler: 2 adet patlıcan 1 adet yeşil biber 1 adet kırmızı biber 2 adet domates 3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay bardağı zeytinyağı Tuz, karabiber, pul biber 1 tatlı kaşığı toz şeker Yapılışı: 1. Patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın. Biraz tuzlu suda bekletip acılığını giderin. 2. Biberleri ve domatesleri doğrayın, sarımsakları ince ince doğrayın. 3. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, patlıcanları ekleyin ve kızarana kadar pişirin. 4. Patlıcanlar piştikten sonra tavadan alın ve aynı tavaya doğranmış biberleri ekleyin. Birkaç dakika soteleyin. 5. Domates salçasını ve doğranmış domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve şekeri ekleyin. Karıştırın. REKLAM 6. Şakşuka karışımını 10-15 dakika pişirin. Son olarak, tavaya sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

7. Şakşuka soğuduktan sonra soğuk servis edebilirsiniz. ŞAMBALİ TATLISI Malzemeler: 2 su bardağı irmik 1 su bardağı un 1 su bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı irmik 1 paket kabartma tozu Yarım su bardağı şeker 1 tatlı kaşığı vanilya Yarım su bardağı süt 2 su bardağı su (şerbet için) 2 su bardağı şeker (şerbet için) Yapılışı: 1. İlk olarak bir kaba irmik, un, yoğurt, sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya ve sütü ekleyin ve karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. 2. Hamuru yağlanmış fırın tepsisine dökün ve üzerine bir çatal ile şekil verin. 3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin. REKLAM 4. Tatlınız pişerken, şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. 5. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün. 6. Şambali tatlısı şerbetini çektikten sonra dilimleyip soğuk servis yapın. Afiyet olsun! Görsel Kaynak: YouTube/istockphoto