Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 19. gününe özel iftar menüsü!

        İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 19. gününe özel iftar menüsü!

        Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak çorbasından tatlısına Ramazan'ın 19. gününe özel iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        19. güne özel iftar menüsü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 19. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

        AŞÇIBAŞI ÇORBASI

        Malzemeler:

        200 gram kuzu eti (tercihen kuzu incik)

        1 adet soğan

        1 adet havuç

        2 yemek kaşığı un

        1 yemek kaşığı tereyağı

        5 su bardağı et suyu (veya tavuk suyu)

        1 çay bardağı süt

        1 çay bardağı krema (isteğe bağlı)

        Tuz, karabiber, pul biber

        1 tatlı kaşığı limon suyu

        REKLAM

        1 tutam nane (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak, kuzu etini küçük parçalar halinde doğrayın ve tencerede haşlayın.

        2. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, doğranmış soğanı ve havucu ekleyin ve soteleyin.

        3. Unu ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurun.

        4. Ardından et suyunu yavaşça ilave edin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

        5. Çorbaya haşlanmış kuzu etini de ekleyin ve 20-25 dakika pişirin.

        6. Çorbanın içinde bulunan et parçalarını çıkarın ve bir çatal ile didikleyin.

        7. Etleri tekrar çorbaya ekleyin, sütü ve kremayı da ekleyip karıştırın.

        8. Tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ekleyin. Çorbanın kıvamı yoğun olursa, biraz daha et suyu ekleyebilirsiniz.

        9. Son olarak, isteğe göre üzerine nane serpip sıcak servis yapın.

        REKLAM

        SARAY KÖFTESİ

        Malzemeler:

        500 gram dana kıyma

        1 su bardağı galeta unu

        1 adet soğan

        2 diş sarımsak

        1 yumurta

        1 çay bardağı süt

        Tuz, karabiber, pul biber

        1 tatlı kaşığı kimyon

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        Yarım çay bardağı su

        Yapılışı:

        1. Öncelikle, kıymayı bir kaba alın, içine galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta ve sütü ekleyin.

        2. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu da ekleyip iyice yoğurun.

        3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

        4. Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Köfteleri dikkatlice tavaya koyun ve her tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

        5. Kızaran köfteleri bir kenara alın.

        6. Aynı tavaya suyu ekleyin ve köftelerin üzerine dökün. Suyu çekene kadar pişirin.

        7. Saray köftesi sıcak servis yapılır. Yanında pilav ile servis edebilirsiniz.

        REKLAM

        SADABAT PİLAVI

        Malzemeler:

        2 su bardağı pirinç

        3 su bardağı et suyu

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 adet soğan

        1 çay bardağı badem (isteğe bağlı)

        1 çay bardağı kuş üzümü

        Tuz, karabiber

        1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak, pirinci sıcak suda 15-20 dakika kadar bekletin, sonra nişastasını salması için suyu süzün.

        2. Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

        3. Bademleri ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından kuş üzümlerini ekleyin.

        4. Pirinci ekleyin ve 2-3 dakika karıştırarak kavurun.

        5. Et suyunu ekleyin ve pilavın üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Tarçın kullanacaksanız şimdi ekleyebilirsiniz.

        6. Pilav kaynadıktan sonra kısık ateşte kapağını kapatın ve pilavın demlenmesini sağlayın (yaklaşık 20 dakika).

        REKLAM

        7. Pilav demlendikten sonra karıştırıp sıcak servis edin.

        ŞAKŞUKA

        Malzemeler:

        2 adet patlıcan

        1 adet yeşil biber

        1 adet kırmızı biber

        2 adet domates

        3 diş sarımsak

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay bardağı zeytinyağı

        Tuz, karabiber, pul biber

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        Yapılışı:

        1. Patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın. Biraz tuzlu suda bekletip acılığını giderin.

        2. Biberleri ve domatesleri doğrayın, sarımsakları ince ince doğrayın.

        3. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, patlıcanları ekleyin ve kızarana kadar pişirin.

        4. Patlıcanlar piştikten sonra tavadan alın ve aynı tavaya doğranmış biberleri ekleyin. Birkaç dakika soteleyin.

        5. Domates salçasını ve doğranmış domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve şekeri ekleyin. Karıştırın.

        REKLAM

        6. Şakşuka karışımını 10-15 dakika pişirin. Son olarak, tavaya sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

        7. Şakşuka soğuduktan sonra soğuk servis edebilirsiniz.

        ŞAMBALİ TATLISI

        Malzemeler:

        2 su bardağı irmik

        1 su bardağı un

        1 su bardağı yoğurt

        1 çay bardağı sıvı yağ

        1 çay bardağı irmik

        1 paket kabartma tozu

        Yarım su bardağı şeker

        1 tatlı kaşığı vanilya

        Yarım su bardağı süt

        2 su bardağı su (şerbet için)

        2 su bardağı şeker (şerbet için)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak bir kaba irmik, un, yoğurt, sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya ve sütü ekleyin ve karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

        2. Hamuru yağlanmış fırın tepsisine dökün ve üzerine bir çatal ile şekil verin.

        3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.

        REKLAM

        4. Tatlınız pişerken, şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Şerbet kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın.

        5. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün.

        6. Şambali tatlısı şerbetini çektikten sonra dilimleyip soğuk servis yapın. Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: YouTube/istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        Özel ve Yavaş'tan ilk tepki
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Habertürk Anasayfa