İftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta? soruları Miraç Kandili'nde oruç tutan vatandaşların gündeminde. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.),Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52),pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42),pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir. İşte il il akşam ezanı saatleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? İFTAR VAKTİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Bu mübarek günde oruç tutan vatandaşların iftar yapabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği akşam ezanı saatleri şöyle:

İstanbul: 19.34

Ankara: 19.08

İzmir: 19.31

Bursa: 19.23

Edirne: 19.34

Trabzon: 18.41

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GÜNÜN AYETİ

Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.

(En’âm, 6/2)

GÜNÜN HADİSİ

Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.

(Al-Tirmidhi, "De'avat",56)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı,her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.

(Hakim, "De’avat", No: 1925)