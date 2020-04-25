25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs önlemleri kapsamında restoranların sadece paket servis hizmeti vermesi nedeniyle vatandaşların, iftar davetleri yerine siparişle yemek ikramında bulunması bekleniyor.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında TÜRES üyesi restoranların bu yıl "İftar Sofraları Evinizde" sloganıyla lezzetlerini evlere taşıyacağını söyledi.
Salgın nedeniyle sektörün işlerini sürdürebilmek ve tüketicilere hizmet verebilmek için alternatifler geliştirdiğini ifade eden Bingöl, milyonlarca insanın ekmek yediği sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Bingöl, restoranların, "Bu ramazan ayında siz gelemiyorsanız biz geliriz" dediğini ve iftar sofralarını vatandaşların evine taşıyacağını aktararak, "Sayıları 100 bine ulaşan restoranların amacı sadece ticari olarak ayakta durmak değil, vatandaşlarımızın da işlerini kolaylaştırmak." dedi.
Bingöl, ramazanda restoranların istedikleri satış hacmine ulaşmaları halinde bir nebze de olsa ekonomik anlamda rahatlayabileceğini ifade etti.
HİJYEN ÖN PLANDA OLACAK
Ramazan Bingöl, işletmelerde bu yıl müşterileri ağırlayamayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ramazan ayı boyunca dükkanlarımıza gelemeyen misafirlerimize ilk günden bu yana olduğu gibi tüm hijyen önlemlerimizi alarak hizmet vereceğiz. Bu doğrultuda vatandaşlarımız kendi ailesine, çalışanlarına, komşularına, eş ve dostlarına veya ihtiyaç sahibi ailelere sipariş yoluyla iftar yemeği ikramında bulunabilir. Bu yıl özellikle iftar davetlerinin siparişle verilebileceğini düşünüyoruz. Bu yönde talepler de var. Yine ihtiyaç sahiplerine de bu yolla ikramda bulunulacaktır."
Vatandaşlardan, ramazan boyunca bir kere de olsa paket servis tercihinde bulunmalarını istediklerini dile getiren Bingöl, "Bu sayede 100 bin civarında işletmesi bulunan ve milyonlarca kişinin ekmek yediği sektörümüz canlanacaktır." dedi.
PAKET SERVİSE ÖZEL ÜRÜN VE KAMPANYALAR
TÜRES Genel Başkanı Bingöl, restoranların, normalde ramazan öncesi hummalı çalışmalarla ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini, bu yıl aynı heyecanı taşımasalar da tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
TÜRES üyesi bazı işletmelerin paket servis için ramazan ayına özel kampanya başlattıklarını aktaran Bingöl, ayrıca yine bu ay için özel menüler hazırlandığını bildirdi.
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