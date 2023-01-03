Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

İFM'nin kapalı alanı 225 bin metrekareye çıkacak

Kapalı fuar alanı büyüklüğünü 225 bin metrekareye çıkarmaya hazırlanan İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 2023 için de 82 fuarın sözleşmesi imzaladı. İFM'nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'yi fuarcılıkta marka ülke yapma hedefimiz için bu yıl atak yapıyoruz. Bu kapsamda Yeşilköy'de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'ni Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz. Bu proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa'da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak" dedi

Giriş: 03.01.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
İFM'nin kapalı alanı 225 bin metrekareye çıkacak
AA

İstanbul Yeşilköy'de 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi (İFM), kapalı fuar alanı büyüklüğünü 225 bin metrekareye çıkarmaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar merkezinin İTO'nun koordinasyonunda kurulacağını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de bu merkezin yönetiminde yer alacağını duyurmuştu.

İFM'nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin fuarcılıkta lider ülkelerden biri olması amacıyla ortaya koyduğu vizyon için teşekkür eden Avdagiç, "Türkiye'yi fuarcılıkta marka ülke yapma hedefimiz için bu yıl atak yapıyoruz. Bu kapsamda Yeşilköy'de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'ni Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz. Bu proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa'da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

2023 İÇİN 82 FUAR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Avdagiç, İFM'nin fuarlarını halen 96 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiğini aktararak, "İFM'de konsept projesi hazırlanan ilave fuar alanı ve ikinci etap olarak projelendirilecek bölümü de dahil edince toplam kapalı fuar alanımız ilk etapta 170 bin metrekareye çıkacak. Ayrıca hemen yanımızdaki arazi üzerinde de inceleme çalışmaları başlatıldı. Buranın da İFM'ye katılmasıyla toplam kapalı fuar alan büyüklüğü Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere 225 bin metrekareye ulaşacak" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi için genişleme sürecini geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Avdagiç, 2022'de fuar merkezinde 71 fuar kiralaması gerçekleştirdiklerini, 2023 için de 82 fuarın sözleşmesini imzaladıklarını anlattı.

Avdagiç, "Bunlar pandemi öncesi dönemle, yani 2018 ve 2019 yılıyla kıyaslandığında 2 kat büyümeye işaret ediyor. Mevcut fuar salonlarımızın sayısını artırmak zaruri hale geldi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" görüşünü bildirdi.​​​​​​​

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ken Block kimdir, neden öldü?
Ken Block kimdir, neden öldü?
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
İşte son görüntüsü! Tam 41 gün oldu!
İşte son görüntüsü! Tam 41 gün oldu!
Bedelli askerlik ücreti netleşiyor!
Bedelli askerlik ücreti netleşiyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.