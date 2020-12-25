İfa Tanımı:

İfa sözcüğünün manası; herhangi bir işi veya yapılması gerekeni yerine getirmek ve yapmak anlamına gelir.

İfa Nedir TDK:

İfa kelimesinin TDK anlamı da; bir işi yerine getirmek, herhangi bir işi yapmak anlamlarına gelir.

İfa Etmek Tanımı:

İfa etmenin kelime anlamı; borç ödemek, herhangi bir görevi yerine getirmek, emir ve buyruk yapmak olarak ifade edilir.

İfa Etmek Nedir TDK:

İfa etmek sözünün TDK anlamı da yapmak, yerine getirmek ve ödemek olarak belirtilir.

İfa ve İfa Etmenin Örnek Anlatımı:

Bir eylem veya bir görevi yerine getirmek ifa etmeye örnek gösterilebilir. Örneğin; Oturduktan sonra çoğu insan kendini rahat hissediyor, oturduktan sonra bile tamamen işini kontrol edebiliyor ve araba kullanmak veya çalışmak gibi her türlü işi veya görevi yerine getirebiliyor. En basit ve günümüzde kullanılan örneğidir, ancak genel olarak ifa ediyor, ifa ettim veya ifa etti gibi sözleri kullanmayı sıklıkla tercih etmiyoruz.

İfa ve İfa Etmek Kelimelerinin Kullanıldığı Cümleler:

Bir görevi nasıl ifa edeceğinize, bir işlev gerçekleştireceğiniz veya yeni bir araç kullanacağınız konusunda temel bilgileri vermezseniz, başka birinden öğreneceğini garanti etmelisiniz.

Fakat bir eğitim görevlisinin görevini ifa etmemiz beklenemez.

Daha önce de tartışıldığı gibi, müteahhitlere kritik görevleri ifa etmeleri için artan bir güven var.

Şerefli bir çalışan olarak, bazı görevleri ifa etmek benim görevimdir.