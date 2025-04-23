İETT şoförü bıçakla tehdit etti
Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.
Elinde bıçakla araçtan inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.
Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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