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        Haberler Gündem Güncel İETT şoförü bıçakla tehdit etti | Son dakika haberleri

        İETT şoförü bıçakla tehdit etti

        Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:20
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        İETT şoförü bıçakla tehdit etti
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        D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.

        Elinde bıçakla araçtan inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.

        Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.

        Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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