Sultangazi'de İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Sultangazi ilçesinde Arnavutköy Habibler Yolu'nda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fotoğraf: DHA
Şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarına çekti. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracındaki suyla yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.Fotoğraf: AA
Otobüs yangını nedeniyle bir süre kapanan yol tekrar açıldı.
*Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.