Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünde yangın | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde yangın

        İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT otobüsünde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Çevre Yolu Beykoz geçişi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8547 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

        Otobüs, henüz sefere başlamadığı için yolcu taşımıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Beykoz
        #İETT
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Habertürk Anasayfa