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İstanbul'da kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

YOL KENARINDAKİ DURAĞA ÇARPTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.