İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor

İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, birbirinden değerli şef ve solistlerle taçlandırdığı ocak ayı konser programıyla Atatürk Kültür Merkezinde Türk Telekom Opera Salonunun ihtişamlı atmosferinde müzikseverlerle buluşacak

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İDSO 6 Ocak’ta müzikseverleri, Cumhuriyet ile temelleri atılan ulusal müziğin günümüze uzanan üç nesil bestecisini dinlemeye davet ediyor.

Değerli şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra; Adnan Saygun, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu’nun kıymetli bestelerinden oluşan repertuvara hayat verecek. Sahnede ise İsviçre’nin ünlü Suisse Romande Orkestrası’nın birinci viyolası Elçim Özdemir’i ağırlayacak. Konserde Hasan Uçarsu’nun Portreler eseri yeni bölümüyle ilk kez seslendirilecek.

13 Ocak’ta duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde İDSO, disiplinli müzikalitesi ile büyük beğeni toplayan günümüzün en önemli kemancılarından Soyoung Yoon ile sahnesini paylaşacak.

Orkstesra, J. B. Guadagnini 1773 yapımı kemanı ile sahne alacak Yoon’a, Jean Sibelius'un romantik başyapıtlarından keman konçertosunda eşlik edecek. Konserde ayrıca Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının, bestecinin yaratıları içerisinde bir şaheser olarak nitelendirilen uvertürü ve Richard Strauss'un Güllü Şövalye Süiti yorumlanacak.

İDSO 20 Ocak’ta ise duayen şef Gürer Aykal’ın yönetiminde, Türkiye'nin son dönem genç yeteneklerinden piyanist Ferhat Can Büyük’e eşlik edecek. Konserde Frédéric Chopin’in 2. Piyano Konçertosu ve Dmitri Shostakovich’in 9. Senfonisi seslendirilecek.

Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralarla çalışan deneyimli Hollandalı şef Conrad Van Alphen 27 Ocak’ta İDSO’yu yönetecek. Viyolensel sanatçısı Brannon Cho’un konuk solist olarak yer alacağı konserde, viyolonsel repertuvarının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen, Robert Schumann’ın özgün müzikal dilinin bir yansıması olan Viyolonsel Konçertosu Op. 129 seslendirilecek. Konserde ayrıca Johannes Brahms’ın 4. Senfonisi dinleyiciye sunulacak.

Konser Saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.