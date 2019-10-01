01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
PSG orta sahasında forma giyen İdrissa Gueye, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray PSG maçı öncesi İdrissa Gueye'nin hayatı ve kariyerine dair ayrıntıları sizler için derledik...
IDRISSA GUEYE KİMDİR?
Idrissa Gueye, futbol kariyerine ilk olarak 2008 yılında Diambars takımında başladı. Bir sene burada oynayan futbolcu, 2008-2009 sezonunda Lille’nin alt yapısına transfer oldu. 2 sezon boyunca Lille’nin genç takımlarında forma giyip kendisini gösterme fırsatını bulan Idrissa Gueye, 55 maça çıkıtı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. 2010 yılına gelindiğinde dönemin teknik direktörü tarafından As takıma davet edilerek yeni bir sözleşme imzalatıldı ve böylelikle profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.
As takıma çıktıktan sonraki ilk sezonunda takımı ile 18 maça çıkıp 1 gol atan futbolcu, Fransa 1. Lig ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2011-2012 sezonunda performansını arttırarak ilerleyen futbolcu, 31 maçta sahne aldı. 3 karşılaşma ise Şampiyonlar Ligi mücadelesi oldu ve bu sayede bir ilki gerçekleştirdi.
2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da Lille ile yoluna devam etti ve teknik ekip ve taraftarlarca takımın değişilmez futbolcuları arasında gösterildi.
2016 yılında Lille takımından İngiliz takımı Everton'a transfer oldu. Son olarak 30 Temmuz 2019 tarihinde 30 milyon Euro karşılığında PSG'nin yolunu tuttu.
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