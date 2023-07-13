İdrar ile uyarı veriyor, vakit kaybetmeden doktora koşun! İşte sirozun belirtileri

SİROZ NEDİR?

Siroz için genel olarak karaciğer hastalığı olduğunu söylemek mümkündür. Birçok etkenden dolayı karaciğerde oluşan tahribatın ardından karaciğerde meydana gelen fonksiyon bozukluğu siroz olarak adlandırılmaktadır. Sirozun çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Başlangıç aşamalarında tedavisi daha kolay olmakla beraber ilerledikçe tedavisi imkânsız hale gelebilmekte hatta karaciğer nakli ile sonuçlanabilmektedir. Kişi siroz hastalığına yakalandığında zamanda da karaciğeri çalışmasını sürdürebilir. Ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliğinin de ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle kişi kendisinde aşağıda belirttiğimiz belirtilerden herhangi birini fark ettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.