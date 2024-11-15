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        Haberler Kültür-Sanat İDOB, Verdi'nin Requiem eseriyle AKM'de konser verecek

        İDOB, Verdi'nin Requiem eseriyle AKM'de konser verecek

        Giuseppe Verdi'nin unutulmaz eseri Requiem, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda seslendirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:36
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        İDOB, Verdi'nin Requiem eseriyle AKM'de konser verecek
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

        Giuseppe Verdi'nin unutulmaz eseri Requiem'in seslendirileceği konser, yarın müzikseverlerle buluşacak.

        Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosuna, İtalyan opera sanatçısı Ferruccio Furlanetto eşlik edecek.

        Konserde, soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Ezgi Karakaya ve tenor Efe Kışlalı da solo seslendirecek.

        "BU PARÇAYI SESLENDİRMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR AYRICALIK"

        İtalyan opera sanatçısı Furlanetto, 1990'lı yıllarda İstanbul'da konser verdiğini ve bu muhteşem şehre geri dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Giuseppe Verdi'nin sansasyonel eseriyle AKM'de sahne alacaklarını belirten Furlanetto, şunları kaydetti:

        "Böylesine etkileyici bir eserle burada olmak benim için çok anlamlı. Verdi, benim yüreğime hitap eden bir besteci. Kendisi çok dindar bir insan olmasa da böylesine saf insan sesi için, başka hiçbir şeyle daha iyi ifade edilemeyecek bir eser yaratmayı başarmış. Bu eseri hissedebilmek için öncelikle onu kendi bedeninizde, sözlerde ve seslerde yaşamalısınız. Bu parçayı uzun zamandır seslendirme şansına sahip oldum ve bu benim için büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı burada bir kez daha yaşamaktan dolayı çok mutluyum."

        "ÖNCELİKLE KENDİNİZE DÜRÜST OLMANIZ GEREKİYOR"

        Furlanetto, insanların kalbine ulaşmayı ve onlara sevgi, saflık, dostluk mesajı iletmeyi çok önemsediğinin altını çizerek, "Öncelikle kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Bir şey söylediğinizde, sözleri güzel bir müzikle birleştiriyorsanız, bunu gerçekten içinizde hissetmelisiniz. Bunu yaparsanız, besteciye ve dinleyiciye tamamen dürüst bir şekilde yaklaşmış olursunuz. Bu insanların kalbine ulaşmanın tek yoludur" dedi.

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        İDOB Orkestrası ve Korosu hakkında da yorum yapan usta sanatçı, "Bu harika bir topluluk ve burada muazzam bir akustik bekliyorum. Sahnede duyduğumuz tınılar mükemmel olacak ve bu yeni opera salonu gerçekten muhteşem. İstanbul'daki insanların bu yeni opera salonunu çok beğeneceğine eminim. Çünkü gerçekten harika bir atmosfer sunuyor" diye konuştu.

        "SANATSEVERLERİ BAŞKA BİR DÜNYAYA GÖTÜRECEĞİZ"

        İDOB Korosu şefi Paolo Villa ise müzikseverleri çok güzel bir konserin beklediğine dikkati çekerek, "Requiem, Verdi'nin çok büyük bir eseri ve benim için çok önemli. Çünkü koro burada önemli bir role sahip. Hepimiz için çok zor bir eser, çok uzun ve konsantrasyon gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Villa, bas solist Ferruccio Furlanetto'yu kendi çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Teatro alla Scala'da çok defa izledim. Bir konserde onunla çalışmak benim için bir hayaldi. Umarım çok seversiniz. Çok güzel ve derin bir eseri seslendirecek. Verdi, bu eseri meşhur yazar Alessandro Manzoni için yazmış. Sanatseverleri başka bir dünyaya götüreceğiz. Bu müzik başka bir dünyadan geliyor" değerlendirmesini yaptı.

        Giuseppe Verdi'nin 'Requiem'i, klasik müzik otoritelerince yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda varoluşun derinliklerine inen destansı bir yolculuk olarak tanımlanıyor. Eserin melodileri ve güçlü orkestrasyonu, dinleyicileri ölüm ve ötesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

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