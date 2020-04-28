Instagram'da yaklaşık 750 bin takipçisi olan şarkıcı İdo Tatlıses, yayınladığı karelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan Tatlıses, çatıda verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"BAŞKA YER KALMADI"

Şarkıcı, paylaşımına "Başka yer kalmadı çünkü" ifadelerini kullanarak espiri yaptı. İdo Tatlıses'in paylaşımı kısa süreden binlerce beğeni aldı.

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