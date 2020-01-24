"GÜZEL YÜZLÜM..."

İdo Tatlıses, Şefkatli'nin doğum gününe özel, birbirlerine sarıldıkları bir kareyi ekleyerek duygularını şu şekilde ifade etti:

Yaş 24 ocak 24... Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her gün bana kattıkların, hissettirdiklerin ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için sana çok teşekkür ederim güzel yüzlüm...