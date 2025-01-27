Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları Ayel ve Emir 1 yaşında - Magazin haberleri

        Ayel ve Emir 1 yaşında

        İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları Ayel ile Emir, 1'inci yaşına girdi. Kovboy temalı doğum günü partisine İbrahim Tatlıses de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 1'inci yaşını aile ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

        • 2

          Çift, çocuklarının doğum günü partisi için kovboy temasını seçti.

        • 3

          Aile fertlerinin bir arada olduğu doğum günü partisinde İbrahim Tatlıses de yer aldı.

        • 4

          "ALLAH HERKESİN EVLADINA UZUN ÖMÜR VERSİN"

          Yasemin Şefkatli, ikiz çocuklarının doğum günü partisinde çektirdiği fotoğrafları "Aile ve yakın arkadaşlarımızla 1'inci yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" notuyla yayımladı.

        • 5

          Ayel ve Emir'in doğum günü partisinde Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci de vardı.

        • 6

          Sosyal medyadan yayımlanan fotoğraflarda ayrıca Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun da olduğu görüldü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Habertürk Anasayfa