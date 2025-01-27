Ayel ve Emir 1 yaşında
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları Ayel ile Emir, 1'inci yaşına girdi. Kovboy temalı doğum günü partisine İbrahim Tatlıses de katıldı
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2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in 1'inci yaşını aile ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.
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Çift, çocuklarının doğum günü partisi için kovboy temasını seçti.
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Aile fertlerinin bir arada olduğu doğum günü partisinde İbrahim Tatlıses de yer aldı.
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"ALLAH HERKESİN EVLADINA UZUN ÖMÜR VERSİN"
Yasemin Şefkatli, ikiz çocuklarının doğum günü partisinde çektirdiği fotoğrafları "Aile ve yakın arkadaşlarımızla 1'inci yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" notuyla yayımladı.
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Ayel ve Emir'in doğum günü partisinde Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci de vardı.
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Sosyal medyadan yayımlanan fotoğraflarda ayrıca Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun da olduğu görüldü.
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