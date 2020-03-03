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Hava saldırısında şarapnel parçasının değmesi sonucu yaralandığını belirten Yüce, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Gerekli müdahaleleri doktorlar yaptılar. Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra doktorun uygun görmesi ile taburcu oldum. Şuanda memleketimdeyim. Saldırıda yaralandım. Herkese nasip olmaz. Benim için güzel bir duygu. Ailem için de herhalde güzel bir duygudur. Vatanımıza gerekirse canımızı feda edeceğiz. Bu mesleği de seve seve yapıyoruz. Gerektiği yerde canımızı veririz. İnşallah en yakın zamanda iyileşip silah arkadaşlarımın yanına döneceğim ve birlikte çatışmaya gideceğiz. Şehit arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi arkadaşlarım da inşallah en kısa zamanda iyileşirler."

“O GÜN BENİ ARAMAMIŞTI, İÇİM SIKILDI “

Mustafa Uç'un haberine göre, anne Emine Yüce de, oğlu ile her gün telefonda konuştuğunu, hain saldırının gerçekleştiği gün görüşemediğini ve içinde bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Saldırı haberini alır almaz Hatay’a gittiklerini söyleyen Emine Yüce, şöyle konuştu:

“Oraya gidene kadar neler çektim. Ben çocuğumu görene kadar neler çektim. Gittim sarıldım oğluma. Sakatlık, eksiklik var mı diye baktım. Benim tek evladım var. Çocuğum yıllardır dışarıda görev yapıyor. Ben de sanki onunla askerlik yapıyorum. Onun nöbet saatinde ben de onunla birlikte uyanıyordum. Oğlum beni arayıp ‘anne nasılsın’ demese o gece yatamam. Her aradığında dünyam açılıyor. İşte o gün aramamıştı. İçim sıkıldı. Ev bana dar geldi. Kızım ‘sabret’ dedi. Anne ciğeri durmuyor. Allah bütün askerlerimizi korusun. Acı keder vermesin. Şehitlerin ailelerine sabırlar versin. Yaralı askerlerimize şifalar versin. Devletimiz, milletimiz sağolsun."