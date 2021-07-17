İdlib'e saldırıda sivil yerleşim yerinin hedef alındığı aktarıldı

İHA / HABERTURK.COM

İHA, saldırıda çok sayıda sivil de yaralandığını bazı evlerin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Esad yönetiminin saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipleri de hedef aldığı açıklandı.

Yetkililer, bu saldırıda da 1'i ağır olmak üzere 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını bildirdi.