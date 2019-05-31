31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran'ın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimleri hedef almasının ardından İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.
Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, "Sınırları Aşmak" adı altında bir araya gelen protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın", "Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor", "Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır", "Sınırları açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.
Bölge halkı ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.
"MİLYONLARCA SURİYELİ OLARAK AVRUPA'YA GİDEBİLİRİZ"
Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve tüm dünyaya 'bu sınırları kırmak için o güce sahibiz' mesajını iletmek istiyoruz. Uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa'nın sessizliği, İdlib'de yeni bir holokost yaşanmasına neden oluyor." dedi.
Ali, Avrupa'da her gün insanlık, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan bahsedildiğini ancak öte yandan her gün onlarca sivilin İdlib'de hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz. Güvende yaşamak bizim de hakkımızdır. Ama ülkemiz Suriye'yi seviyoruz. 50 yıl sonra Suriye'de olan katliamlardan özür dilemenizi istemiyoruz." diye konuştu.
Avrupa'ya mesajları ulaşana kadar gösterilerine devam edeceklerini kaydeden Ali, "Gösterilerin hedefi hiçbir zaman Türkiye değil. Konumumuz nedeniyle protestoyu sınırın civarında yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ATEŞKES ÇABALARINA DESTEK" ÇAĞRISI
Ubeyde Dendüş ise uluslararası toplumdan İdlib'de akan "kan şelalesini" durdurmaları için harekete geçmelerini istedi.
Dendüş, "Yüzlerce kadın ve çocuk, bombardımandan kaçarak zeytin ağaçları altında kalıyor. Büyük bir insan dramıdır. Batı'yı, Türkiye'nin ateşkesi (İdlib ateşkesi) sağlamak için harcadığı çabaya destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Ahlam Raşit de saldırıların altında yaşamak zorunda kalan Suriyeliler olarak barışçıl gösteri düzenlediklerini söyleyerek, "Biz hiçbir zaman savaş taraftarı olmadık, terörist de değiliz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!