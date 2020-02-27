Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İdlib'de 17 günde 1709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirilirken 21 askeri araç, 4 Doçka, 6 mühimmat deposu, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

İDLİB'DEKİ BİLANÇO

10 Şubat 2020’den bu yana rejimin kayıpları şöyle:

1.709 rejim unsuru

55 tank

3 helikopter

18 zırhlı araç

29 obüs

21 askeri araç

4 doçka

6 mühimmat deposu

7 havan