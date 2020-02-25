Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Kullandığı aracın içerisinde objektiflere yakalanan Fırat, patlayan flaşlarla şoke oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan İdil Fırat, evinin yolunu tuttu.

"EN SEVDİĞİMİZ ŞEY SEYAHAT ETMEK"