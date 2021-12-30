"ARAMIZDA BİR PORBLEM YOK"

Mert Fırat, "Çıkan bazı haberler bizi çok rahatsız ediyor. Aslında böyle bir açıklama yapmaya gerek duymuyoruz ama aramızda herhangi bir problem yok." ifadelerini kullanmıştı.



Babasının sağlık sorunları olduğu için düğününe gelemediğini sözlerine ekleyen İdil Fırat, "Hiç bir burukluk yok, acil bir durum olmasa babam da yanımda olurdu." demişti.