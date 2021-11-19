Yeni yıl telaşı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Yeni yıl öncesi bol bol alışveriş yapan Fırat, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İdil Fırat, ardından koşar adımlarla oradan ayrılarak, evinin yolunu tuttu.