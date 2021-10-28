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Mert Fırat: Tek özel hayatım çocuk - Magazin haberleri

Mert Fırat: Tek özel hayatım çocuk

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızı Seyhan Mia'yı kucağına alarak ilk kez babalık sevincini yaşayan oyuncu Mert Fırat, samimi açıklamalarda bulundu. "Tek özel hayatım çocuk" diyen Fırat, "Uykusuz geceler çok devam etmiyor. Bir yaşından sonra daha düzene girdi. Ama bütün özel hayatımız kızımız oldu. Allah herkese nasip eder inşallah" ifadelerini kullandı

28.10.2021 - 11:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Drama-belgesel filmi 'Into Dust’ın Türkiye gösterimi, geçtiğimiz gün gerçekleşti. Etkinliğe UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat da katıldı.

  • Aile hayatıyla ilgili konuşan Fırat, "Tek özel hayatım çocuk. Uykusuz geceler çok devam etmiyor. Bir yaşından sonra daha düzene girdi. Ama bütün özel hayatımız kızımız oldu. Allah herkese nasip eder inşallah." dedi.

  • "BABA OLDUKTAN SONRA İNSAN ESKİ CESARETİNİ KAYBEDİYOR"

    Ünlü oyuncu, "Baba olduktan sonra duygularda değişiklik oluyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    İnsan eski cesaretini kaybediyor. Her şeyi iki adım geriden düşünüyorsun. Artık tek değilsin, kızım var eşim var. Bir aile var. Biraz daha temkinli bakıyor insan ama daha duygusal oluyor herhalde. Bakalım 1 yaşı geçtikten sonra biraz daha evden ayrılırken zorlanalım. Bir dahaki buluşmamıza net verilerle gelirim. Şu an anneye çok düşkün. Bir çıkar ilişkisi malum. Beni de çok seviyor.

  • "ŞU ANDA TİYATROLAR KARŞILIK GÖRÜYOR"

    Ayrıca tiyatroya ağırlık verdiğini ifade eden Mert Fırat, "Şu anda maşallah tiyatrolar çok karşılık görüyor. Bu anlamda biz 'Deli Bayramı' oyununu Metin Akpınar’la birlikte yeniden sahneye koyduk. Metin Ağabey hem supervisor hem de yönetmenliğini yaptı. Ben de naçizane yönetmenliğini yaptım. Bir ucundan tuttum. Aynı zamanda oyuncusu oldum. O böyle 'kapalı gişe' derler ya tam tabir o şekilde. Aralık ayına kadar biletleri tükendi. 'Romeo Juliet' oyunu var o bir yandan devam ediyor. Şimdi Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu birlikte 'Bir Barda Bir Bün' diye bir oyun çalışıyorlar. Ahsen yeni bir oyun çalışıyor 'Ağaçtaki Kız' diye. Yani biz aslında bu sezon gümbür gümbür böyle sezonu açtık, geliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "EĞİTİMİ DESTEKLİYORUM"

    "Ben aslında hak edenin tiyatro sahnesine çıktığını düşünüyorum." diyen Fırat, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ben aslında hak edenin tiyatro sahnesine çıktığını düşünüyorum. Büyüklerimiz tiyatro için 'er meydanı' der. Aslında sadece er değil, kadınların da çok aktif bir şekilde bulunduğu bir meydan. Eğer bir oyuncu gereken emeği, önemi, gayreti gösteriyorsa okullu, okulsuz hiç farketmez sahneye çıkabilir. Biliyorsunuz çok okulsuz ustamız sahnede, bize hala ustalık yapıyorlar. En önemli örneklerinden biri Şener Şen’dir. Kendisi zaten başlı başına bir okuldur. Keza Metin Akpınar’da aynı şekilde.

    Ben hem sinema hem de oyunculuk okudum, üstüne yazarlık yüksek lisansımı yaptım. Eğitime çok inanıyorum ve dışarıdan gelen, bu işe gönül koymuş kökeni ne olursa olsun bu işe emek vermiş arkadaşlarımızı destekliyorum. Bu iş biraz usta-çırak ilişkisi. Her şey de öyle tabii... Yazarlık da gazetecilik de habercilik de... Kimin ne kadar efor sarf ettiğine, ne kadar omzunda kamera taşıdığına bakıyor bu hikaye. Bizim de biraz öyle.

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