"EĞİTİMİ DESTEKLİYORUM"

"Ben aslında hak edenin tiyatro sahnesine çıktığını düşünüyorum." diyen Fırat, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben aslında hak edenin tiyatro sahnesine çıktığını düşünüyorum. Büyüklerimiz tiyatro için 'er meydanı' der. Aslında sadece er değil, kadınların da çok aktif bir şekilde bulunduğu bir meydan. Eğer bir oyuncu gereken emeği, önemi, gayreti gösteriyorsa okullu, okulsuz hiç farketmez sahneye çıkabilir. Biliyorsunuz çok okulsuz ustamız sahnede, bize hala ustalık yapıyorlar. En önemli örneklerinden biri Şener Şen’dir. Kendisi zaten başlı başına bir okuldur. Keza Metin Akpınar’da aynı şekilde.

Ben hem sinema hem de oyunculuk okudum, üstüne yazarlık yüksek lisansımı yaptım. Eğitime çok inanıyorum ve dışarıdan gelen, bu işe gönül koymuş kökeni ne olursa olsun bu işe emek vermiş arkadaşlarımızı destekliyorum. Bu iş biraz usta-çırak ilişkisi. Her şey de öyle tabii... Yazarlık da gazetecilik de habercilik de... Kimin ne kadar efor sarf ettiğine, ne kadar omzunda kamera taşıdığına bakıyor bu hikaye. Bizim de biraz öyle.