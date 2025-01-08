İdil Bilgen, Ukrayna Dış işleri Bakanı'nın eşi Mme Tetiana Sybiha ile görüştü

Kadın sağlığı, özellikle de göğüs kanseri farkındalığını artırmak için hem yerel hem de uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum. Ukrayna’da anlamlı bir etki yaratmak için çalışmayı iple çekiyorum"

Fotoğraflar: Instagram