İdil Bilgen, Ukrayna Dış işleri Bakanı'nın eşi Mme Tetiana Sybiha ile görüştü
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, kadın sağlığını desteklemeye yönelik girişimleri hakkında Ukrayna Dış işleri Bakanı'nın eşi Mme Tetiana Sybiha ile bir araya geldi
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Miss Turkey 2024 birincisi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, yaklaşık üç yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna’ya gitti. Burada, Ukrayna Dış işleri Bakanı'nın eşi Mme Tetiana Sybiha ile görüştü.
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Kadın sağlığı konusunda önemli girişimlere imza atmaya hazırlanan Bilgen, o anlara dair düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bilgen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Ukrayna Dış işleri Bakanı'nın saygıdeğer eşi Mme Tetiana Sybiha ile görüşmekten onur duydum.
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Ukrayna'da kadın sağlığını desteklemeye yönelik girişimlerim hakkında bilgi almak üzere beni Dış işleri Bakanlığı’na davet eden Mme Sybiha'ya içten şükranlarımı sunuyorum. Rehberliğini ve paha biçilemez desteğini çok takdir ediyorum.
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Kadın sağlığı, özellikle de göğüs kanseri farkındalığını artırmak için hem yerel hem de uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum. Ukrayna’da anlamlı bir etki yaratmak için çalışmayı iple çekiyorum"
Fotoğraflar: Instagram