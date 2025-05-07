İdil Bilgen, Hindistan'da

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.

REKLAM

Bilgen, uçaktan iner inmez paylaşımda bulundu. Bilgen; "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç. Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" dedi.