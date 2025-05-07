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        İdil Bilgen, Hindistan'da

        2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:32
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        Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.

        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

        İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.

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        Bilgen, uçaktan iner inmez paylaşımda bulundu. Bilgen; "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç. Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        İdil Bilgen daha önce de; "Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        #İdil Bilgen

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