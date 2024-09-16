İdil Bilgen'e Aleyna Tilki'den destek

Tilki, yaptığı paylaşımda; "Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikâyesi olan, kendi milyarlarca kadının aynısını yapmamış kadınlar gerçekten çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını. Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Fotoğraflar: Instagram