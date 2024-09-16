İdil Bilgen'e Aleyna Tilki'den destek
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzellik algılayacak kadar özgür değil" şeklindeki ifadeleri kullandı
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Miss Turkey 2024 yarışmasının galibi İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olarak taç giydi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yarışmanın ardından sosyal medya tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.
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Bazı ünlüler yeni güzeli eleştirirken, bazıları ise sosyal medya paylaşımlarıyla Bilgen'in donanımlı ve güzel bir Türk kadınının temsil ettiğini savundu.
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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından, eleştirilerinin genellikle toplumun ya da kendilerine öğretildiği, yerleşmiş güzellik standartlarından kaynaklandığı vurgulayan bir paylaşım yaptı.
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Tilki, yaptığı paylaşımda; "Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikâyesi olan, kendi milyarlarca kadının aynısını yapmamış kadınlar gerçekten çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını. Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram