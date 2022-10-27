İdeal ve Doğru Uyku Pozisyonları: Sırt Üstü ve Yüz Üstü Yatmak Doğru Uyku Pozisyonu Mu?

İdeal Uyku Pozisyonları

İdeal uyku pozisyonları aslında herkes için farklıdır. Çünkü herkes rahat ettiği şekilde uyumak ister. Bu durum biraz da alışkanlıklarla ilgilidir. Hatta pek çok kişi rahat ettiği pozisyonu bulana kadar uykuya bile dalamaz. Fakat yine de geceleri vücudun rahat ettiği pozisyonda uyumak önemlidir. Aksi taktirde sabah vücut ağrıları ile uyanmak muhtemeldir. Çünkü uyku esnasında uzun süreli yanlış pozisyonlar vücudun açısının bozularak ağrımasına neden olabilir.

Sırt Üstü Yatmak

Uyku esnasında tercih edilen pek çok pozisyondan biri de sırt üstü yatmak olarak bilinmektedir. Çok fazla kişi bu şekilde uyumayı tercih eder fakat bu pozisyon uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. Hatta bu pozisyonda uyumanın mide rahatsızlıklarını ve reflüyü tetiklediği de söylenmektedir. Özellikle uyku felci sorunu yaşayanların bu şekilde uyuması yüzünden dili soluk borusunu tıkayarak nefes alışverişini engelleyebilir. Ayrıca bu pozisyon horlamayı da arttırmaktadır. Uyku apnesi sorunu olanların da kesinlikle bu şekilde uyumaması gerekir.

Yüz Üstü Yatmak

Yüz üstü yatmak çok fazla kişinin tercihi olsa da yine uzmanlar tarafından çok fazla tavsiye edilen bir yatış pozisyonu değildir. Bu pozisyonda uyumak boyunda ve belde ağrılara yol açabilir. Bu yüzden omurgasında kireçlenme olan ve horlama sorunu olan kişilerin özellikle bu şekilde uyuması hiç önerilmez. Diğer yandan yüz üstü uyumak omuzlarda da ağrı ile uyanılmasına neden olabilir. Dolayısıyla doğru yatış pozisyonları arasında sayılmaz.

Doğru Yatış Pozisyonu

Doğru yatış pozisyonu aslında herkes için farklıdır. Herkes rahatsızlıkları ve dikkat etmesi gereken durumlara göre gece yatış pozisyonu belirleyebilir. Ancak genellikle uzmanlar yan yatışları daha fazla tavsiye etmektedir.

En İyi Uykuya Dalma Pozisyonu Nedir?

En iyi uykuya dalma pozisyonu nedir? sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Fakat bu aslında herkes için farklıdır. Hatta pek çok kişi doğru pozisyonu bulana kadar uykuya dalamaz. Uzmanlar genel olarak en iyi uykuya dalma pozisyonunun cenin pozisyonu olduğunu bildirmiştir. Kendisini bu şekilde daha güvende hisseden kişi daha hızlı uykuya dalar.

En Sağlıklı Uyku Pozisyonu

Uzmanlara göre en sağlıklı uyku pozisyonu sol yana yatıştır. Çünkü bu pozisyon reflü ve horlamaya iyi gelir. Bunun dışında uyku apnesi sorunu olanlar, gebeler ve yüksek tansiyon hastaları da bu şekilde uyuduğunda daha sağlıklı ve dinç hissederler.

En Zararlı Uyku Pozisyonu

En zararlı uyku pozisyonu yüz üstü uyumaktır. Uzmanlar da bu konuda hemfikirdir. Bu şekilde uyumak yorgun ve ağrılı uyanılmasına neden olur.

Hamilelikte Uyku Pozisyonu

Hamilelikte uyku pozisyonu sol yana yatış şeklinde olmalıdır.