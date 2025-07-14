'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası yaklaşık 7.7 milyon kişiye ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 10 Mayıs-4 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki 8 haftada toplam 7 milyon 673 bin 623 kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Ölçümü yapılan kişilerin, yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obezite aralığında olduğu belirlendi. Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda obezite oranı fazla çıktı.

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Kampanyanın 28 Haziran-4 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan 8'inci haftasında, şimdiye kadarki en yüksek katılım gerçekleşti. Bir hafta içinde 650 bin 510'u erkek, 763 bin 222'si kadın olmak üzere toplam 1 milyon 413 bin 732 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

ÜCRETSİZ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ

Ölçümler sonucunda fazla kilolu veya obezite sınırları içerisinde yer aldığı belirlenen toplam 860 bin 262 kişi, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Danışmanlık hizmetine yönlendirilen kişilerin 466 bin 921'ini kadınlar, 393 bin 341'ini erkekler oluşturdu.

Kişisel tercihe bağlı olarak sunulan bu hizmetler, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına, yaşam tarzlarını gözden geçirmelerine ve fiziksel aktivite düzeylerini artırmalarına katkı sağlıyor.