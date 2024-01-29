İddia: İsrail esir takası mutabakatını kabul etti

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"Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı.

İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi Haberi Görüntüle

Haberde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü.

Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve Hamas'ın cevabının beklendiği aktarıldı.

Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.

Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.

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Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği kaydedildi.

İsrail ve Hamas'tan açıklama yok

Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.

Netanyahu: Katar çok kritik

İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar'ın Hamas üzerinde "muazzam bir nüfuza" sahip olduğunu söyledi.

Bir İngiliz kanalına demeç veren Netanyahu, "Katar, Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Arabuluculuk faaliyetlerinde ve rehinelerin serbest bırakılmasında bütün dünyanın dikkati Katar'ın üstünde. Katar'ın pasif bir aracı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.