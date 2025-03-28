İçtiğiniz su doğal bir nemlendirici mi? Dermatologlar açıkladı: Yeterli su tüketimi cildinizin kurumasını engelliyor mu?

İçtiğiniz su doğal bir nemlendirici mi? Dermatologlar açıkladı: Yeterli su tüketimi cildinizin kurumasını engelliyor mu?

TikTok ve sosyal medyada yaygın olan "günlük su tüketimini artırmak cildi nemlendirir" iddiası gerçeği yansıtıyor mu? Dermatologlar, suyun cilt üzerindeki etkisini ve gerçekte nelerin cildi nemlendirdiğini açıklıyor!

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SU TÜKETİMİ VE CİLT SAĞLIĞI

Kış ayları geldiğinde, soğuk hava cilt üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Cilt kuruluğu, pul pul dökülme, çatlayan dudaklar ve burun kanamaları, düşük nem seviyeleri nedeniyle yaygın olarak görülür. Peki, daha fazla su içmek bu sorunları ortadan kaldırabilir mi? Birçok insan, su tüketiminin cilt nemini artırdığını düşünse de uzmanlar bu konuda farklı görüşlere sahip.

SU CİLDİ NEMLENDİRİR Mİ?

Uzmanlara göre, bir kişinin su tüketimini artırmasının cildi üzerinde gözle görülür bir fark yaratması, mevcut hidrasyon seviyesine bağlıdır. Stanford Medicine kliniğinden dermatolog Dr. Nour Kibbi'ye göre, "Normal seviyede su tüketimi olan bir birey daha fazla su içerek cildinin daha nemli görünmesini sağlayamaz." Cildin nem dengesi, cilt bariyerinin sağlığına bağlıdır. Bu bariyer yeterince güçlü olmadığında su kaybı yaşanır ve cilt kuruluğu ortaya çıkar.

REKLAM Dr. Carolyn Jacob ise, "Su içtikten sonra, vücudunuz suyu ihtiyaç duyduğu organlara yönlendirir. Beyin ve böbrekler gibi organlar, cilt dokusuna göre suya daha fazla ihtiyaç duyar." diyerek suyun direkt olarak cildi nemlendirme etkisinin sınırlı olduğunu belirtiyor. SU EKSİKLİĞİ VE CİLT GÖRÜNÜMÜ Ciddi susuzluk, vücudun dönüşümsel sistemlerini etkileyerek cildi de olumsuz etkileyebilir. Dr. Kibbi, "İleri derecede susuzluk durumunda kan hacmi azalır ve vücut, organlarının çalışması için suyu ciltten çeker." diyerek, yetersiz su tüketiminin cildin solgun, buruştuk ve cansız görünmesine neden olabileceğini belirtiyor. CİLDİ NEMLENDİRMENİN EN İYİ YOLLARI Eğer zaten yeterli miktarda su tüketiyorsanız, cildinizi nemli tutmanın en iyi yolu dışarıdan nemlendirici uygulamaktır. Dermatologlar, iki temel bileşenin kullanılmasını öneriyor: Nem tutucular (humektanlar): Hyaluronik asit gibi bıleşikler, cildin suyu içine çekmesini sağlar. Nem kilitleyiciler (oklüzifler): Seramidler ve petrol jeli gibi maddeler, cildin öz nemini muhafaza etmesine yardımcı olur. Cildi nemlendirme etkisini en üst seviyeye çıkarmak için, nemlendiriciyi nemli cilde uygulamak gerekir. Bunun yanı sıra, beslenme de cilt sağlığında önemli bir rol oynar. Omega-3 yönünden zengin gıdalar (somon, ceviz vb.) ve dengeli beslenme, cilt bariyerinin gücünü korumasına yardımcı olur.

REKLAM SU, KURU CİLDİ TAMAMEN GEÇİRİR Mİ? Su tüketiminin artması, doğrudan kuru cildi tedavi etmez. Dermatologlar, "Kuru cilt dış kaynaklı bir sorundur ve dışarıdan nemlendirme ile tedavi edilmelidir." diyor. Cilt kuruluğunu azaltmak için; Parfüm içermeyen nemlendiriciler kullanılmalı. Aşırı sıcak su ile yıkanmaktan kaçınılmalı. Duş sonrası vücudu nemlendirmek alışkanlık haline getirilmelidir. Kaynak: Health, Real Simple, UAMS Health