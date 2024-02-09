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        Haberler Yaşam İçsel yolculuk: Seçtiğiniz taş sizin hakkınızda ne söylüyor olabilir?

        İçsel yolculuk: Seçtiğiniz taş sizin hakkınızda ne söylüyor olabilir?

        Son zamanlarda birçok insan, farklı taşların ruhsal ve duygusal iyileşme üzerindeki potansiyel etkilerine ilgi gösteriyor. Ayrıca seçilen taşların, hayattaki seçimler hakkında yardım edebileceği de düşünülüyor. İşte, sizin için seçebileceğiniz 6 taş ve bu taşların sizin hakkınızda ne söyledikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:43
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        • 1

          Taşlar, çok uzun zamandan beri insanların hayatında önemli yer tutar. Yukarıda gördüğünüz 6 taşa bakın ve üzerinde fazla düşünmeden bir tanesini seçin. En sevdiğiniz rengi seçmekten kaçınmalısınız ve şu anda en çok ilginizi çekeni seçmelisiniz. İşte, fotoğraftaki taşların açıklamaları ve kişiliğiniz hakkında ne söyledikleri...

          Not: Tamamen eğlence amaçlıdır, herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

        • 2

          1. TAŞ

          İlk taşın adı opalittir. Meditasyon için ideal olan bu taşın manevi düzeyde iletişimi geliştirdiği düşünülür. Eğer bu Taçı seçtiyseniz hayatın koşuşturmasından uzaklaşarak bağlantıyı kesmek istiyorsunuz ve içsel düşüncelerinizin hakim olduğu bir yerde huzuru bulma ihtiyacı hissediyorsunuz.

        • 3

          Bu taşı seçmeniz, hayatınızdaki fırtınaları atlattığınızı ve bu deneyim için artık çok daha güçlü olduğunuzu gösterir. Yaralarınız olabilir ancak sonsuza kadar kalmayacak. Hassas bir insansınız bu yüzden zamanla atlatabilirsiniz.

        • 4

          2. TAŞ

          İkinci taş dönüşüm taşı olarak bilinen malakittir. Malakit, doğanın derin iyileştirici yeşilini temsil eder ve bitkilerin doğal güzelliğini yansıtır. Değişen durumlarda kişiye yardımcı olan ve ruhsal gelişimi sağlayan bir taştır.

        • 5

          Eğer bu taşı seçtiyseniz negatif insanların yanında olmak sizi zorluyor olabilir ve bu insanlarla zaman geçirmek sizin hassas doğanıza zarar verebileceği için sınır belirlemelisiniz. Arada bir hayır demeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmanız insanlara o güzel ışığı göndermeyi bırakmanız anlamına gelmiyor, sadece kendi ihtiyaçlarınızın farkına varıp kendinizi de önemseniz gerektiğini gösteriyor. Yani, almak da vermek kadar önemli bu yüzden dengeyi kurmalısınız.

        • 6

          3. TAŞ

          Güneş taşı bolluk taşı olarak bilinir. Bağımsızlığı ve özgünlüğü teşvik eder, yeteneklerin ortaya çıkarılmasında ilham verir, şöhreti ve beklenmedik refahı çeker. Yarışmalarda ''iyi şans'' kristalidir.

        • 7

          3. taşı seçmeniz, baştan sona iyimser bir insan olduğunuzu gösterir. Sizin için gelecek olabildiğince parlak olabilir. İlerlerken olumlu tavrınızı kaybetmemelisiniz. Dünyanızda her şeyin yolunda olmasını seviyorsunuz; dengeli ve rutine bağlısınız ancak tam tersi gerçekleştiğinde stres ya da endişeden muzdarip olma eğilimindesiniz. Düzenli olmanız hayatınızı kolaylaştırabilir fakat her şeyin her zaman mükemmel olması gerekmediğini ve hayatın akışına ayak uydurmayı bilmelisiniz.

        • 8

          4. TAŞ

          Bu taşın adı maun obsidyendir. Bu taş, yerinde durma taşı olarak bilinir ancak aynı zamanda ateşli bir element içerir. Kişinin kendi inançlarına karşı durabilme gücünü geliştirmek için kullanışlıdır.

        • 9

          Eğer bu taşı seçtiyseniz bilinçaltınız eski alışkanlık ve rutinlerden çıkarak size yeni bir hayat yaratma zamanı geldiğini söylüyor olabilir. Mükemmellik için çabaladığında yeterli olmadığınızı hissetmeniz hayal kırıklığına yol açabilir bu yüzden inansanız da inanmasanız da yeterince iyi olduğunuzu bilmelisiniz.

        • 10

          5. TAŞ

          Beşinci taşa havlit (howlite) denir. Havlit taşı, zihninize odaklanmanıza yardımcı olabilir. Zihnin dinginliğini artırabilir ve her türlü dikkat dağıtıcı düşünceyi ortadan kaldırabilir. Howlite aynı zamanda güçlü bir sakinleştirici taş olduğundan stres ve kaygılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

        • 11

          Bu taşı seçtiyseniz, artık size hizmet etmeyen bir şeyden vazgeçme zamanınızın geldiğini gösterir. Gerçekten aklınıza koyarsanız değişebilirsiniz ve bu sadece sizin yapabileceğiniz bir seçimdir. Hayatın sizi bir çıkmaza soktuğunu ve hayattaki kaderinizin bu olduğunu hissetseniz bile, gücü başkasının eline vermemelisiniz. Başkalarının hayatınızın kontrolünü ele geçirmesine izin verdiğinizde, onlara hayatınızı yaratma gücü vermiş olursunuz. Bunun yerine kontrolü ele alıp istediğiniz hayatı yaratmalısınız.

        • 12

          6. TAŞ

          Son taşın adı ise Dalmaçyalı Jasper’dır. Bu taş, en zor koşullar altında bile duyguların uyumlu hale getirilmesine ve soğukkanlılığın korunmasına yardımcı olur. Geçmiş eylem ve kararları gözden geçirmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir taştır, böylece benzer bir durum ortaya çıktığında daha bilinçli bir seçim yapmaya hazırlıklı olursunuz.

        • 13

          Bu taşı seçmeniz, eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösterir. Yeni maceralar arayıp yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Eğlenmek gününüzü kurtarabilir. Ayrıca, çocukluk deneyimlerine dayalı bazı sınırlayıcı inançlardan kurtulmalısınız ve geçmişte yaşanan acıları affederek ileriye gitmeniz gerekebilir.

          Kaynak: Mystical Raven

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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