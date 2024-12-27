SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (300) bir katı fazlası (600) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (600 üncü aday ile aynı puanı alan diğer a