2024 İcra Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM ile İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Merakla beklenen İcra sınavı sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması ile erişime açıldı. 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ÖSYM ile 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştu. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın yazılı aşaması, 7 Aralık 2024 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM son dakika açıklaması ile merakla beklenen İcra sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar ise bu noktada ‘’İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI İÇİN YAZILI SINAV AŞAMASI TAMAMLANDI
Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlarla açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacağı bildirilmişti.
Söz konusu alım için düzenlenen yazılı sınav, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapıldı.
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İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM takviminde Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları için 27 Aralık 2024 tarihi işaret edilmişti.
Takvimde belirtildiği gibi İcra Sınavı Sonuçları bugün açıklandı.
ÖSYM’den yapılan açıklamada ‘’7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın (2024-İcra) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 37 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.’’ denildi.
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İCRA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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2024 İCRA SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2024-İcra) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
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SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (300) bir katı fazlası (600) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (600 üncü aday ile aynı puanı alan diğer a