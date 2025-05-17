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        İçişleri Bakanlığı'ndan 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, bugün İzmir için "turuncu", 18 il için "sarı" uyarı yaptı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:37 Güncelleme: 17.05.2025 - 01:09
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        İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı
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        İçişleri Bakanlığı, bugün İzmir için "turuncu", 18 il için "sarı" meteorolojik uyarı yaptı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için "turuncu" 18 il için "sarı" uyarı verildi.

        Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

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        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Rüzgarın, İç Ege ile Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik ve İç Anadolu'da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde olması bekleniyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İçişleri bakanlığı
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        #Son dakika haberler
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