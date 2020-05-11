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İçişleri Bakanlığı'ndan 100 yaşındaki annelere hatıra ormanı

İç İşleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı, 81 ilde yaşayan 100 yaş ve üzeri 5529 anneyi yalnız bırakmadı. Bu asırlık çınar anneler, Covid-19 nedeniyle evden çıkamayan ve annesini ziyaret edemeyen herkes adına, devlet tarafından her ilçede 65 yaş üstünün ihtiyaçlarını kontrol için kurulan Vefa Grupları tarafından evinde ziyaret edildi

11.05.2020 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığı
HABERTURK.COM

100 yıldır bu coğrafyada var olan, üreten, çocuk yetiştiren, katkı sağlayan asırlık annelerimizin Anneler Günü, tüm Türkiye adına evlerinde ziyaret edilerek kutlandı. Bu asırlık anneler, bu coğrafyada sonsuza kadar var olmaları için Sakarya'da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı"nda yaşatılacak.

İç İşleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı, Anneler Günü'nde son derece anlamlı bir projeyi hayata geçirerek Anneler Günü'nde, Vefa Grupları ile tüm Türkiye'deki 100 yaş üzeri asırlık çınar annelerimizi ellerinde hediyeleriyle ziyaret etti. Bu annelere yörelerine kattıkları değer ve ülkelerine verdikleri emek için teşekkür edilirken onların hatırasına bir orman oluşturularak kendilerinden sonraki kuşaklara da unutulmaz bir hatıra bırakılacak.

Ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikaları da verildi. Sertifikalarda, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde 'Cennet Anneleri' ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum." ifadeleri yer alıyor.

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