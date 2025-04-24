İçişleri Bakanlığı Balıkesir'deki 23 Nisan görüntüleri için harekete geçti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Balıkesir Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz.



23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/gCkFprbtup — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 24, 2025