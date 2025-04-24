İçişleri Bakanlığı Balıkesir'deki 23 Nisan görüntüleri için harekete geçti
İçişleri Bakanlığınca Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan gösterisindeki görüntüleri için mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Giriş: 24.04.2025 - 18:47 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:49
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."
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