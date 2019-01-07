İçişleri Bakanlığı 2018 yılının bilançosunu çıkardı. Bakanlığın açıklamasında ülke genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonlardan asayiş olaylarına ve trafik kazalarına ilişkin sayılar kamuoyuyla paylaşıldı.



Bakanlık verilerine göre hatırı sayılır düşüşlerin yaşandığı bilanço şöyle:



UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA TARİHİ REKOR

Güvenlik güçleri, 2018'de ülke genelinde yürüttükleri uyuşturucu operasyonları ile tarihi bir rekora imza attı. Geçen yıl zehir satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldı.

Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturcuya geçen yıl ağır darbe vuruldu. 2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı.

2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı.

OPERASYONLARDA 18 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ



Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet),1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi.

[17:29, 7.1.2019] Mesut: Geride bıraktığımız 2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sayesinde evden, iş yeri/kurumdan, oto ve otodan hırsızlık dikkat çekici oranda azaldı. 2018 Aralık ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı olurken, bir önceki yıla göre hırsızlık olay sayısı yüzde 19 azaldı. Hırsızlık olayları azalırken, olayları aydınlatma oranı ise arttı. Geçen yılın son ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 27'si aydınlatıldı.



Asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olayları azaldı.2018 Aralık ayında 30 bin 530 toplam hırsızlık olayı olurken, 2017'nin aynı döneminde 37 bin 899 hırsızlık olay olmuştu. Geçen yıl toplam hırsızlık olayları sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azadı. Bu olayların yüzde 27 ise aydınlatıldı.

2018'de alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yürütülen başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı.2017'nin Aralık ayında 8 bin 184 evden hırsızlık olayı yaşanırken güvenlik önlemleri sayesinde 2018 Aralık ayında 5 bin 905 evden hırsızlık olayı meydana geldi. Geçen yılın Aralık ayında evden hırsızlık olayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, bu olayların yüzde 23'de aydınlatıldı.

2018'İN SON AYINDA 4 BİN 200 İŞ YERİ VE KURUMDAN HIRSIZLIK OLDU



İş yeri ve kurumdan hırsızlıkta, evden hırsızlık gibi düştü. 2018 yılının son ayında 4 bin 200 iş yeri, kurumdan hırsızlık olayı yaşanırken 2017'de 5 bin 139 iş yeri ve kurumdan hırsızlık meydana gelmişti.

Geride bıraktığımız 2018 yılında otodan hırsızlık 3 bin 899 , oto hırsızlığı 865, diğer hırsızlıklar da ise 15 bin 661 olay oldu.

2017 yılında ise, otodan hırsızlık 6 bin 142, oto hırsızlığı bin 350, diğer hırsızlıklar da 17 bin 84 olay yaşanmıştı. Geçen yıl Aralık ayında otodan hırsızlık yüzde 37, oto hırsızlığı yüzde 36, diğer hırsızlıklar yüzde 8 azalırken olayları aydınlatma oranları attı. Otodan hırsızlık olaylarının yüzde 15’i, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 34'ü, diğer hırsızlık olaylarının yüzde 26'sı aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarında trafik kazalarında önemli oranda düşüş yaşandığı kaydedildi.



Buna göre karayollarında alınan trafik önlemleri sayesinde 2018'in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azalırken, trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 düştü

2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı ise yüzde 28 azaldı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINDA DÜŞÜŞ



Geçen yıl, trafikte araç sayısının artmasına rağmen alınan tedbirler sayesinde; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayıları azaldı. Buna göre, 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10.5 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 30, yaralı sayısında ise yüzde 11.6’lık düşüş görüldü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısındaki azalış ise yüzde 28 oldu.

2018 yılının son iki ayında trafikteki araç sayısında, bir önceki yılın Kasım ve Aralık ayına göre yüzde 2.9’luk bir artış yaşandı. Karayollarındaki araç sayısı artmasına rağmen alınan trafik önlemleri sayesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı azaldı. 2018'in Kasım ve Aralık aylarında, 2017'nin Kasım ve Aralık aylarına göre; ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10.5 azalırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 azaldı.



GEÇEN YIL KASIM AYINDA ARAÇ SAYISI YÜZDE 3.2 ARTIŞ GÖSTERDİ



Ayrıca, 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının Kasım ayına göre trafikteki araç sayısı yüzde 3.2’lik bir artış görüldü. Trafikteki bu artışa rağmen, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 29,4, olay yerinde hayatını kaybeden sayısında yüzde 27,6, yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 7,6, yaralı sayısında ise yüzde 10,1 azalış sağlandı.



2018 ARALIK AYINDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI SAYISI YÜZDE 23 AZALDI





2018 yılının Aralık ayında trafikteki araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarken; ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 23, olay yerinde hayatını kaybeden sayısında yüzde 32.6, yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 13.6, yaralı sayısında ise yüzde 13.1 azaldı.



2018 KASIM-ARALIK AYINDA 100 BİN ARACA DÜŞEN ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI YÜZDE 28 AZALDI



Geçen yıl Kasım ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31.6 düşerken, ölü sayısı ise yüzde 30 azaldı. 2018 Aralık ayında ise 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 25.3, ölü sayısında yüzde 34.5 düşüş görüldü.



100 bin araca düşen ölümlü trafik kazalarında, 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarını 2017’yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında, ölümlü kaza sayısı yüzde 28, ölü sayısı yüzde 32 azaldı.