AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki bayramlaşma programında, "Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, tüm Şırnaklıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, nice bayramlara sağlıkla, huzurla, afiyetle ulaşmayı Allah'tan dilediğini söyledi.

Bayramların sadece bugünün yaşandığı günler olmadığına işaret eden Soylu, geçmişin de yaşandığını, hatıraların, büyüklerin, komşuların hatırlandığı, kucaklaşılan, dargınlıkların sona erdiği, barışılan günler olduğunu belirtti.

Soylu, bugün Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazların kılındığı, kurbanların kesildiği bir gün olduğunu aktararak, "Hep beraberiz, büyük bir şenlik yaşıyoruz. Esas festival yapıyoruz, bayram festivali, insanlık festivali. Birbirimizle buluşuyoruz, annelerimizi hatırlıyoruz, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlıyoruz. Köylerimizi, bağımızı, bahçemizi hatırlıyoruz. Allah nice bayramlara bu güzellikler içerisinde ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

"YARIN DAHA HUZURLU OLACAK DİYELİM"

Şırnaklılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Soylu, huzur içerisinde hep birlikte bir bayramı daha kutlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler, babalar olarak ailenizin huzur içerisinde olmasını istersiniz, değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içerisinde olmasını ister. Şırnak'ta Sefine'ye vatandaşım gitsin, 1700 yıllık tarihini yeniden canlandırsın, hayvanlarını otlatsın, Kato'dan Bestler Dereler'e kadar, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister. Hep beraber bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun, nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. Dün şöyleydi, böyleydi demeyin, demeyelim. Yarın daha huzurlu olacak diyelim. Çocuklarımıza Şırnak daha güzel olacak diyelim ve ülkemizin her tarafında bizim çocuklarımız hizmet verecek diyelim. Şırnak bugünden yarına, yarından geleceğe daha güzel günlerle buluşacak diyelim. Çünkü bizim milletimiz hep güzelliklere layıktır."

"BU COĞRAFYANIN HUZURU SORUMLULUĞUMUZ"

Milletin emrinde olduklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz, bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız. Huzuru Şırnak'a huzuru Diyarbakır'a getirdik ya, geceleyin, günün herhangi bir vaktinde kol kola girip, rahat rahat yürüyoruz ya bilesiniz sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Afganistan'ın, Müslüman coğrafyaların, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hepimizin sorumluluğudur. Hiç merak etmeyin, Allah bize, size o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz, hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir, yakındır Allah'ın izniyle."

Soylu kendilerine itimat edilmesini isteyerek, geçmişe, tarihe bu medeniyeti emanet edenlere layık olacaklarını aktardı.

"Cumhur İttifak'ına itimat edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik, inşallah göstermeyeceğiz. Bilesiniz ki emrinize amadeyiz." diyen Soylu, herkesin bayramını kutladı.

HAREKET BÖLGESİ AFRİN'E GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililerle Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin'e geçti.

Burada ilk olarak Afrin İnsani Yardım merkezini ziyaret eden Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Şifa Hastanesine geçerek görev yapan doktorlarla sohbet etti.

Ardından Afrin Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Hizmet Binasını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı, yeni yapılan misafirhanede incelemelerde bulundu.

Son olarak Afrin Şehit Emniyet Müdürü Murat Ertekin Polis Özel Harekat Karargahına geçen Soylu, burada vekalet verdiği kurbanı kestirdi, polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN SELAM GETİRDİ

Burada polislere hitaben konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Gittikleri hiçbir yere zulüm götürmediklerini, Müslümanlıkla yoğrulduklarını ifade eden Soylu, "Gittiğimiz hiçbir yeri tarumar etmedik. Hiçbir dine ve inanca zulüm yapmadık. Çünkü Allah'ın emri var. İnsan yaratılmışların en şereflisidir." dedi.

Kötülüğün hiç bir şartta kalıcı olmadığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Hepimiz Karabağ'ı biliyoruz, orda da kötülük hakim olmadı. Bir taraftar bütün dünyanın gözü önünde Balkanların merkezinde Srebrenitsa'daki katliamları biliyoruz. Batının alnının çatının orası bir kara leke olarak yazıldı. Libya'yı, Filistin'i biliyoruz. Anlaşılıyor ki bizler hakkın tarafındayız, onlar batılın tarafında. Bizler iyiliğin, onlar kötülüğün tarafında."

Amaçlarının hiç bir zaman menfaat olmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak. Sorumluluğunuz, sadece kendine ait bir sorumluluk değildir. Sorumluluk, aynı zamanda kendi milletimizin olduğu kadar etrafımızda olan coğrafyaya sorumluluktur. Batı, bütün derdini doğuya yıkmaktadır. Bu, büyük bir oyundur. Bizi uğraştırıp bizi birbirimize düşürüp kendileri hayatlarına huzur içinde devam etmek istiyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Üzülmüş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama hiç dertlerinde değil."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

"Allah sizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Ak saçlı olasınız. Ak sakallı olasınız. Torunlarınızı okşayasınız. Onlara kahramanlık türkülerinizi anlatasınız. Duamız sizin için budur" derken gözyaşlarını tutamayan Soylu, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki her birinizin bu millet, ülke ve insanlık, geleneğimiz ve kültürümüz adına yapacak çok şeyiniz olacak. Çok emanet bırakacaksınız. Biz böyle bir milletiz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Millet olmak kolay bir iş değildir. Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur. Çocuğun başını okşayarak millet olunur."

AZEZ TEMASLARI

Konuşmanın ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Afrin çarşısında esnafla bayramlaştı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Buradaki programının ardından Azez'e geçen Soylu ve beraberindekiler Azez Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yerel polis ve müşterek görev gücü tarafından karşılanan Soylu, burada görev yapan kolluk kuvvetlerinin Kurban Bayram'ını kutladı, onlarla sohbet etti.

Burada yerel kolluk kuvvetlerine hitaben konuşan Soylu, Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını ifade etti.

Allah'ın kendilerine bir emri olduğunu aktaran Soylu, şunları dile getirdi:

"Biz Müslüman'ız. Allah'ın bize emri var. Komşuluk hukuku vardır. Biz yıllarca birlikte yaşadık. Biz dünyada sınavda olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda gücün imtihanındayız. İnsanlığın imtihanındayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Eğer sınırın bu tarafında olan zulme sessiz kalsaydık, sizinle beraber olamasaydık bu sınavı kaybederdik. Çünkü bu dünya geçici, bunu biliyoruz, esas olan ahirdir. Biz Kurban Bayramı için geldik. Sizin, ailenizin ve sizin nezdinde Azezlilerin bayramını kutlamak için geldik. Eğer sırtımızı dönseydik, Allah'ın sınavından kalmış olurduk. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bize doğru yol çizdiği için. Batı dünyası, bu meselelere sessiz kalırken biz onların kayığına binmedik. Kardeşlerimize sırtımı çevirmedik. Bu zulme sessiz kalmadık. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara yapılanlara sessiz kalmadık."

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'ye geçiş yaptı.