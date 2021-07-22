İHA

İlçede Murgul Deresi’nin taşması sonucu sanayi sitesinde bulunan 14 iş yerine su basarken, iki köprü yıkıldı, dere tahkimat duvarları çöktü, içme suyu boruları hasar gördü.

Yaşanan selin ardından Bakan Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulunarak selden zarar gören esnaflara “Geçmiş olsun” dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından yine selden zarar gören Rize’nin Fındıklı ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

ARHAVİ'DE YAKLAŞIK 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Arhavi'de etkili olan aşırı yağış sonucunda bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yağış sebebiyle Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, "Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.