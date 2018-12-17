Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi.



İddiaya göre, akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti. DHA'nın haberine göre, oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için araçtan inen kadın, arabanın içinde uyuyan diğer oğlunu ise araçta bıraktı. Kadın büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra park ettiği yerde aracını göremeyince şok oldu. İçinde çocuğunun da olduğu aracını, çevredeki esnafa soran kadın aracının çekici tarafından götürüldüğünü öğrenince hemen otoparka gitti.

OTOPARKA GİDEN KADIN POLİSLERLE TARTIŞTI

Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Otoparkta yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN ÇEKİLME ANI KAMERALARA YANSIDI

Çekicinin çocuk içindeyken otomobili çekme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halindeki araca yanaşan çekicinin otomobili götürmesi yansıyor.