Büyük aşk bitiyor mu?

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'İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde Adam, Havva'ya evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini söyledi. Havva ise henüz buna hazır olmadığını ifade etti. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti. Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı.

Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi. Finalde Havva, evden ayrılan Adam'ın yanına gitti ancak aralarındaki sorun daha da büyüdü. Adam'ın söylediği sözler Havva'yı derinden sarstı. Havva, Adam'a "Ayrılmak mı istiyorsun?" sorusunu yöneltti.

"Ayrılmak mı istiyorsun?"

HACI HÜNKAR'DAN ACIMASIZ OYUN

Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti. Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı.

Hacı Hünkar'dan Havva'ya büyük oyun;

ADAM'IN MÜCADELESİ BİTMİYOR

Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti. Hacı Hünkar'ın çiftliğinde çalışan Adam kendisine verilen her işi yaptı ve Havva için her zorluğa göğüs gerebileceğini bir kez daha gösterdi. Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı.

Adam'ın kendini ispat sınavı;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'İçimizden Biri'nin dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Adam, Havva için Hacı Hünkar'ın yeni sınavlarıyla karşı karşıya kalıyor. Willson ailesi Havva'yı Hacı Hünkar'dan isterken Adam, yeni zorlu görevlerle karşı karşıya kalıyor. Adam'ın yeni görevinde başına gelecekler büyük bir heyecanla beklenirken izleyiciye eğlence dolu bir bölümün sinyalleri veriliyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği 'İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'İçimizden Biri'nin 4. Bölüm Tanıtımı;

'İçimizden Biri' yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!