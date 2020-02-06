ICBC Bank'ın çalışma saatleri, banka şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

ICBC BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ICBC Bank'ta mesai hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Banka şubeleri, 1 saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati 17.00 olan ICBC, hafta sonları bayram ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

ICBC ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ICBC'nin Genel Müdürlük binası, Maslak Mah. Dereboyu 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunmaktadır. ICBC Genel Müdürlüğüne, 0212 335 5335 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 328 1328 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

ICBC müşteri hizmetlerine ise 444 00 50 numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz.