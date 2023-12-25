Icardi'ye penaltı var mı yok mu? beIN Trio yorumcuları masaya yatırdı
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler'in kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte hakem yorumları...
- 1
"YARDIMCI HAKEM NE YAPIYOR?"
SORU: Maçın 4. dakikasında Dzeko ile Abdülkerim'in mücadelesinde faul doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem tutma nedeniyle faul çaldı. Yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral bir anda koşarak sahaya girdi. Yedek kulübelerinin sahaya girmediği için teşekkür ederim. Orada bir çarpışma olabilir ama yardımcı hakemin böle koşup sahaya girmesi çok saçma.
Deniz Çoban: Klasman listeleri yapılacak, yardımcı hakem arkadaşımız orta hakem olabilir. Bu hareketleri maçta birçok kez oldu.
Bahattin Duran: Fazla konsantrasyondan bunu yapmış olabilir yardımcı hakem.
- 2
FAUL VAR MI?
SORU: İrfan Can'ın Barış Alper'e müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Topa vuruyor ama sonrasında kontrolsüz kayıyor. Maçın kontrolünü tutmak için hakem düdük çalıyor, itiraz etmem. Sarı kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Pozisyon faul. Sarı karta gerek yok.
Bahattin Duran: İrfan topla oynuyor ama rakibi süpürüyor. Faul doğru ve yeterli.
- 3
SARI KART DOĞRU MU?
SORU: Osayi Samuel'in Barış Alper'e müdahalesinde sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Doğru bir kart.
Deniz Çoban: Arda Kardeşler disiplinden taviz vermeden maçı götürdü. Sarı kartsa, göstermek için çıkmış. Oyuncular da yaptıkları faullerde kart alacaklarını anladılar.
Bahattin Duran: Arda Kardeşler'in maç taktiği tuttu. Kontrolü kaybetmedi.
-
- 4
PENALTI VAR MI?
SORU: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Abdülkerim topa kafayla vuruyor, el yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Kola temas değil bu.
Bahattin Duran: Penaltı değil. Hücum faul.
- 5
KART GEREKİR Mİ?
SORU: Nelsson'un Dzeko'ya müdahalesinde sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada iki oyuncu aynı anda yükseliyor. Biri elini dikkatsiz kullanıyor. Sadece faul olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Dikkatsiz hareket, sadece faul.
Bahattin Duran: Yalnızca faul. Kolunu uygunsuz biçimde kullanmamış.
- 6
ICARDI'YE PENALTI VAR MI?
SORU: Alexander Djiku ile Mauro Icardi'nin mücadelesinde penaltı çalınmaması doğru mu, yanlış mı?
Deniz Çoban: Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam. VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin.
-
- 7
Bülent Yıldırım: Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon.
Bahattin Duran: Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerim göre karar veremem. UEFA'nın bu görüntülere çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var.
- 8
MUSLERA'NIN POZİSYONU
SORU: Muslera'nın Dzeko'nun pozisyonuna itiraz için gelmesinde sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Dzeko, Arda Kardeşler'i çok zorladı. Muslera'nın da kalesinden gelmesi sarı kartlık. Çünkü zaten itiraza geliyor.
Bülent Yıldırım: Muslera sakince geldi, Arda Kardeşler'in kararına saygı duyuyorum. Faul kararı doğru, topa vurmadan Dzeko'ya sarı kart gerekemez.
Bahattin Duran: Kuralda kaleciye sarı kart verilmesi gerektiği söyleniyor. Muslera, hakemi VAR'a yönlendir mek için geliyor. Bu yüzden kart görmeliydi.
- 9
PENALTI MI, OFSAYT MI?
SORU: Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
Deniz Çoban: Burada Icardi ofsaytta.
Bülent Yıldırım: Top Osayi'den sekiyor ama kontrollü bir müdahale değil. Ancak zaten pozisyonun en başında Icardi ofsaytta. Orada neden bayrak kaldırılmadı? Onu anlamadım.
Bahattin Duran: Osayi topla oynamıyor. Topun ilk çıkış anında Galatasaraylı oyuncu vuruyor ve Icardi o anda ofsaytta. Ofsayt olmasa bile penaltı zaten yok.
-
- 10
KART GEREKİR Mİ?
SORU: İsmail Yüksek'in Lucas Torreira'ya müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Faul, sarı kart yok.
Bülent Yıldırım: Sadece bir faul.
Bahattin Duran: Faul, sarı değil.
- 11
TORREIRA'NIN KARTI
SORU: Lucas Torreira'ya çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Lucas Torreira'ya sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru karar.
Bahattin Duran: Doğru.
- 12
DEVAM MI, PENALTI MI?
SORU: Mauro Icardi'ye müdahalede penaltı var mı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Talihsiz bir çarpışma.
Bahattin Duran: Benim için de devam kararı doğru.
-
- 13
KARTLAR DOĞRU MU?
SORU: Joshua King ve Sacha Boey'in sarı kartları doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru kartlar.
Bülent Yıldırım: Kesinlikle doğru.
Bahattin Duran: Doğru.
- 14
İKİNCİ SARI GEREKİR Mİ?
SORU: Sacha Boey'in Crespo'ya müdahalesinde ikinci sarı kart çıkar mı?
Deniz Çoban: Faul. İkinci sarı kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Sadece faul. Umut vadeden bir atak değil, savunma oyuncuları var.
Bahattin Duran: Faul, kart çıkmaz.
- 15
SZYMASNKI'NİN ŞUTUNDA ELLE TEMAS VAR MI?
SORU: Maçın 60. dakikasında Szymanski'nin şutunda Nelsson'un topa eliyle müdahalesi var mı? Pozisyon penaltı mı?
Deniz Çoban: Burada penaltıdan bahsedemeyiz. Topla Nelsson arasında boşluk var.
Bülent Yıldırım: Penaltı değil.
Bahattin Duran: Penaltı yok.
-
- 16
FAULDE KART OLUR MU?
SORU: Sacha Boey'e Joshua King'e müdahalesinden dolayı ikinci sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sadece faul yeterli, fazlası olmaz.
Bülent Yıldırım: Sadece faul yeterli, hakemle aynı fikirdeyim.
Bahattin Duran: Faul tartışılmaz. Umut vadeden bir atak olmadığı için karta gerek yok.
- 17
ZIYECH'IN SARI KARTI
SORU: Hakim Ziyech'in sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru kart.
Bülent Yıldırım: Sarı doğru.
Bahattin Duran: Doğru.
- 18
PENALTI MI?
SORU: Mauro Icardi yerde kaldı, penaltı var mı?
Deniz Çoban: Topla oynuyor Oosterwolde.
Bülent Yıldırım: Oosterwolde topla oynamış, penaltıdan bahsedemeyiz.
Bahattin Duran: Penaltı yok.
-
- 19
FAUL VAR MI?
SORU: Jayden Oosterwolde'nin Mauro Icardi'ye müdahalesi faul mü, devam doğru mu?
Deniz Çoban: Icardi kendini kolay yere bırakıyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Bence de faul yok. Oyuncu kendini kolay yere bırakmış.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
- 20
KART ÇIKAR MI?
SORU: Cedric Bakambu'nun İsmail Yüksek'e bastığı pozisyona kart çıkar mı?
Deniz Çoban: Talihsizlik, iki oyuncu topa yükseliyor.
Bülent Yıldırım: Bu kazyala olan bir basma. Bir karttan bahsedemeyiz.
Bahattin Duran: Hakemin yeri mükemmel. Bu kazayla basma.