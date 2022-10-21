Wanda Nara, G.Saray'ın PSG'den aşağı kalır bir takım olmadığını da vurgulayarak, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.