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Galatasaray'da Icardi ve Mertens ilk gollerini attı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken bu yazın flaş transferleri Dries Mertens ile Icardi ilk gollerini attı! Belçikalı yıldız, Icardi'nin asistinde Galatasaray formasıyla siftahı yaparken Arjantinli futbolcu da yoğun pres sonrasında farkı 2'ye çıkardı. Diğer yandan iki yıldızın birer golü de ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı

Giriş: 23.10.2022 - 20:49 | Güncelleme: ABONE OL
Icardi ve Mertens ilk gollerini attı! Galatasaray'ın yıldızları coştu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken Mertens ve Icardi siftahı yaptı!

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4. dakikada öne geçti ancak için bayrak kalktı: Soldan Kerem'in şutu savunmadan dönerken topu Mertens tamamladı ama ağlara giden top, Icardi'nin çizgi üzerinde ofsaytta olması nedeniyle gol değeri kazanmadı.

12. dakikada yine aynı ikili sahne alırken Galatasaray bu kez 1-0 öne geçti: Sol kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına müthiş top attı. Mertens düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Golden sonra da ataklarını kesmeyen sarı-kırmızılılar, 17'de Mertens'le bir kez daha gole yaklaştı: Sacha Boey sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Mertens ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ama kaleci gole izin vermedi.

6 AY SONRA HATIRLADI

Dries Mertens 6 ay sonra golle tanışmış oldu. Galatasaray'a bu yaz transfer olan Belçikalı, son golünü Napoli formasıyla 30 Nisan 2022'de atmıştı. 6-1 biten Sassuolo maçında rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli golcü Galatasaray'daki sekiz maçı boş geçmişti.

ICARDI BU KEZ KENDİSİ ATTI

22. dakikada Alanyaspor'un çıkarken kaybettiği topta Oliveira, ceza sahası içinde kazandığı topu kazandı ve bekletmeden Icardi'ye bıraktı. Onun çaprazdan düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

24. dakikada yine Alanyaspor'un kaptırdığı topta hızlı gelişen kontratakta Rashica pasını savunma arkasına gönderirken Icardı kaleci üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla bir gol daha buldu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

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