Icardi'nin Galatasaray'da 100. maç heyecanı!

DERBİLERDE 8 GOLÜ VAR

32 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasında önemli katkılar verdi. Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı. Icardi böylece iki takıma karşı oynadığı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi kiralık olarak geldiği ilk sezon 99 numaralı formayı giyerken, daha sonra ise 9 numaraya geçiş yaptı.