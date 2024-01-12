Icardi neden tatilde? Erden Timur açıkladı...
Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sacha Boey, Icardi ve Dubois'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Timur'un açıklamaları...
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Sacha Boey'in geleceğine dair konuştu. Timur, Icardi'nin sakatlığı hakkında da önemli sözler söyledi.
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LEO DUBOIS TRANSFERİ
Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok."
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"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"
"Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor."
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"MAURO ICARDI NEDEN TATİLDE?"
"Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı."
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"GEREKEN YAPILACAK!"
"Fred'in ceza konusu, bir gözlemcinin Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata katılması... "Biz başkanken, şampiyon olamayız" gibi baskı oluşturma çabası... Burada bir olay yok. Fred'in cezası minimum 3 maç. Önce sosyal medyada algı yaratılıyor, Fred'in İngilizce bilmediği söyleniyor. Sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında lige ara verilmediğine insanlar inandırıldı. Örgütlü bir sistem var. 9 yaşlarındaki çocukların ev adresleri veriliyor. Herkes incelensin dedik, şimdi 'Kanun değişsin' deniliyor. Biz daha önce söyledik. Federasyon yöneticisinin küfürlü tezahüratı, yolun geldiği son nokta. Kararlılığımızı herkes görecek. Gereken her şey yapılacak. Bu işlere müsaade edilmemeli ama TFF eyyamcı tavırlara yönetmeye çalışıyor. 'Bizim yetkimiz hukuka sevk etmek' demek, yeterli değil."
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"BU BİZİM SON UYARIMIZ"
"Başkanımızın yaptığı şey son uyarı! Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak! Bunun da böyle bilinmesi gerekir."
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