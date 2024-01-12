Icardi neden tatilde? Erden Timur açıkladı...

"GEREKEN YAPILACAK!"

"Fred'in ceza konusu, bir gözlemcinin Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata katılması... "Biz başkanken, şampiyon olamayız" gibi baskı oluşturma çabası... Burada bir olay yok. Fred'in cezası minimum 3 maç. Önce sosyal medyada algı yaratılıyor, Fred'in İngilizce bilmediği söyleniyor. Sonra Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında lige ara verilmediğine insanlar inandırıldı. Örgütlü bir sistem var. 9 yaşlarındaki çocukların ev adresleri veriliyor. Herkes incelensin dedik, şimdi 'Kanun değişsin' deniliyor. Biz daha önce söyledik. Federasyon yöneticisinin küfürlü tezahüratı, yolun geldiği son nokta. Kararlılığımızı herkes görecek. Gereken her şey yapılacak. Bu işlere müsaade edilmemeli ama TFF eyyamcı tavırlara yönetmeye çalışıyor. 'Bizim yetkimiz hukuka sevk etmek' demek, yeterli değil."