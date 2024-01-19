Galatasaraylı Mario Icardi, Fenerbahçe ile karşılaştığı 18. hafta maçında sakatlanmıştı. Yüz kemiğinde kırık bulunan Arjantinli yıldız uzun zamandır sahalardan uzaktaydı. Formasına ne zaman kavuşacağı merak edilen Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ve 19 Ocak'ta yapılan antremanlara katıldı. Peki, Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte, konuya dair güncel bilgiler...