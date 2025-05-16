Icardi geri dönüyor!
Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi kutlamalar için geri dönüyor.
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Galatasaray taraftarının aşkı Mauro Icardi İstanbul’a geliyor. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası zaferinden sonra İstanbul’da kritik bir müsabakaya çıkacak.
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Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluk için pazar günü Kayserispor’u konuk edecek. Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray resmileşmese de kutlama hazırlıklarına başladı.
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Taraftarı önünde beşinci yıldız coşkusunu yaşayacak Cimbom’un kutlamaları Icardi’nin dönüşüyle de katmerlenecek.
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Tottenham’la oynanan müsabakada dizinden sakatlanan Arjantinli yıldız sezonu kapatmıştı.
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Ülkesinde Galatasaray’ın gözetimi dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Icardi Türkiye’ye gelecek.
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Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan Icardi pazar günü tribünlerde olacak.
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Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kazanılan önceki şampiyonlukta en büyük paylardan birinin sahibi olan Icardi kutlamaların da başrolü olmuştu.