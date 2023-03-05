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Icardi'den Mbappe'ye mesaj!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Nantes karşısında attığı golle PSG kulüp tarihinin en golcü ismi unvanına erişen Kylian Mbappe'ye sosyal medyadan tebrik mesajı yolladı.

Giriş: 05.03.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
Icardi'den Mbappe'ye mesaj!
HABERTURK.COM

Galatasaraylı Mauro Icardi, PSG formasıyla gol rekoru kıran eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi sosyal medyadan tebrik etti.

Mbappe, Nantes karşısında fileleri havalandırarak PSG formasıyla çıktığı 247 maçta 201 gole ulaştı. 24 yaşındaki yıldız, böylece PSG kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Mbappe'nin rekoru sonrası Icardi, sosyal medya hesabından Fransız yıldızı tebrik etti. Mbappe ile birlikte kupa kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Arjantinli futbolcu, "Tebrikler. Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadesini kullandı.

İşte o fotoğraf:

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